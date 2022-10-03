Bilal Erdoğan: Dünyaya barış mesajı verdik

“Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde, göçebe kültürün, dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır”
Göçebe Oyunları'nın kapanış töreninde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, "Savaşların ve çatışmanın konuşulduğu, dünyanın çevre krizleriyle burun buruna geldiği böyle bir dönemde, yerleşik dünyanın göçebe ruhunbarış ve huzur dolu iklimine ihtiyacıolduğunu düşünüyoruz. Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde göçebe kültürün, dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorumki tüm dünyaya bu barış vebirlik mesajını en güçlü şekildeverebilmişizdir" dedi. Ayrıca Turkuvaz Medya'nın da basın sponsorluğunu üstlendiği sponsorlara teşekkür plaketi verildi.