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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Bilal Erdoğan: Dünyaya barış mesajı verdik

Bilal Erdoğan: Dünyaya barış mesajı verdik

Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde, göçebe kültürün, dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır”

Göçebe Oyunları'nın kapanış töreninde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, "Savaşların ve çatışmanın konuşulduğu, dünyanın çevre krizleriyle burun buruna geldiği böyle bir dönemde, yerleşik dünyanın göçebe ruhun barış ve huzur dolu iklimine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde göçebe kültürün, dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki tüm dünyaya bu barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir" dedi. Ayrıca Turkuvaz Medya'nın da basın sponsorluğunu üstlendiği sponsorlara teşekkür plaketi verildi.

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Bilal Erdoğan: Dünyaya barış mesajı verdik
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