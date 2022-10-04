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Giriş Tarihi: 4.10.2022 21:26 Son Güncelleme: 4.10.2022 21:38

Filenin Sultanları set vermedi! 2. tura galibiyetle başladık...

Filenin Sultanları set vermedi! 2. tura galibiyetle başladık...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı set vermeyerek 3-0 mağlup etti. İşte tüm detaylar...

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları set vermedi! 2. tura galibiyetle başladık...
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