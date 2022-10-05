Salomon Cappadocia Ultra-Trail’da 2 bin 224 sporcu yarışacak

Her yıl binlerce koşucuyu Kapadokya'nın büyülü atmosferinde buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl 74 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. 15-16 Ekim'de yapılacak yarışta 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplar koşulacak.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen ve Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleşecek organizasyonla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Ürgüp Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp olarak dev bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Görevlerinin misafirlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu aktaran Caner, "Dünyanın gözbebeği, ülkemizin incisi Kapadokya'nın en güzel yeri olan Ürgüp'te çalışıyoruz. Bu bölgenin ne kadar kıymetli olduğunu hepimizden önce dünyandan birçok insan yaptığı ziyaretlerle taçlandırmış. Bizlerin de yapması gereken buraya gelen misafirlerimizin, güvenli, huzurlu, keyifli bir şekilde zamanlarını geçirmesi için elimizden geleni yapmak." diye konuştu.

Uluslararası anlamda yapılan faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu kaydeden Caner, sosyal medyanın önemli bir aktör haline gelmesiyle bu bağlamda yapılan etkinliklerin öneminin de son derece arttığını vurguladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de Ürgüp olarak güzel organizasyonların her zaman bir parçası olacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Ürgüp, böyle güzel organizasyonların öncüsü, lideri olmaya, güzel işlere destek vermeye devam edecek. Biz belediyemizin öncülüğünde her yaz, balon festivali ile bağbozumu festivali ile finali de Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki temel hedefimiz insanların Kapadokya'nın gözbebeği Ürgüp ilçemizi daha iyi tanımaları, daha fazla ziyaretçi alıp ilçemizin tüm bileşenlerine ekonomik anlamda katkısı olması. Bunu çok önemsiyoruz. Bundan sonra da Ürgüp halkımızın refah ve huzur düzeyini artıracak asli belediyecilik unsurlarımızı ötelemeden bu tarz işlerin öncüsü ve önderi olmaya devam edeceğiz. Ya organizasyonun liderliği kısmında olacağız ya da bu tarz güzel işlerin en önemli paydaşı olmaya devam edeceğiz."

74 ÜLKEDEN SPORCU KATILIYOR

Organizasyonu düzenleyen firmanın sahibi Aydın Ayhan Güney de, bu tür organizasyonların gerek ekonomik, gerek tanıtım, gerek de sosyolojik olarak katkılarının olduğunu söyledi.

Bu organizasyonların sadece profesyonellerin değil, amatörlerin de katıldığı organizasyonlar olduğunu ktaran Güney, Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in Türkiye genelinde en yoğun katılımcı ülke ve sporcu sayısı bağlamında en önemli spor organizasyonu olduğunu belirti.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile ilgili teknik bilgiler veren Güney, "Salomon Cappadocia Ultra-Trail, her yıl olduğu gibi 38 km, 63 km ve 119 kilometreden oluşan 3 ayrı parkur üzerinden yarışmalar yapılacak. Kayıtlarımız 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Yarışmaya 74 ülkeden 2 bin 224 sporcu katılacak." dedi.

Spor turizminin turizm çeşitliliği konusunda önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Güney, Milyarlarca Avro hacme sahip bir turizm şekli. Bizim de yaptığımız şey spor turizmi. 2 binin üzerinde oda bu organizasyon için ayrılıyor. Binlerce insan buraya seyahat ediyor. İçerisinde turizmin her şeyi olan organizasyonlar. Aynı zamanda spor amaçlı organizasyonlar. O nedenle turizm açısından da çok değer verdiğimiz ve büyütmeye çalıştığımız bir organizasyon.

2014 yılında 180 sporcu ile başladıklarını aktaran Güney, şu anda 3 binlere doğru gittiğini ifade ederek, en fazla ülkeden az fazla sporcunun katıldığı spor organizasyonu olduğunu belirtti.