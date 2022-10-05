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Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:50

Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır!

Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır!

Zeren Group Holding’in sponsoru olduğu Zeren Spor Kulübü, TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde ilk maçına TEİAŞ karşısında çıkıyor.

136 takımın mücadele edeceği Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde müsabakalar 15 grupta oynanacak. Ligde 12. grupta yer alan ve sezon hazırlıklarını sürdüren Zeren SK, 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'da ilk maçını TEİAŞ ile gerçekleştirecek. Genç ve dinamik oyuncu kadrosuyla antrenmanlarına devam eden Zeren Spor Kulübü'nün deneyimli menajeri Gülben Günay: "23 yıl boyunca süren voleybol kariyerime Zeren Spor Kulübü ile devam ediyor olmak oldukça heyecan verici." ifadelerine yer verdi.



Yetenekli, Genç ve Hırslı Sporcu Kadro

Zeren SK Takım Antrenörü Barbaros Çelenk takımın kadrosuyla ilgili; "A Milli Takımı'nda forma giyme şansı yakalamış olan Gülbahar Karagöz'ü kaptan pozisyonunda, uzun ve başarılı bir voleybol kariyeri olan Yeter Yalçın'ı orta oyuncu mevkisinde, play – off oynayan Döndü Ulusoy'u ise pasör olarak konumlandırdığımız takımımızda, gelecek vadeden yetenekli ve hırslı genç sporcularımızla birlikte lige en iyi şekilde başlamak ve güzel sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

Yıllarca voleybola emek vermiş kariyerli bir voleybolcu olan Tetyana Doğanyüz ise takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlenerek bilgi birikimi ve tecrübesini Zeren SK sporcularıyla paylaşıyor.



Kulüp Başkanı Zeren: "Spor Bizim Kültürümüz"

Ankara'da kurulan Zeren Spor Kulübü'nün Başkanı Mustafa Yiğit Zeren kulüple ilgili: "Spora ve kadın sporcuya verdiğimiz desteğin somut göstergesi olarak kulübümüzü faaliyete geçirmenin mutluluğu içindeyiz. 1973 yılında temelleri atılan, milyonlarca insanın hayatına dokunmaya devam ettiğimiz Zeren Group Yatırım Holding A.Ş. olarak hayata geçirdiğimiz kulübümüz ile iş hayatındaki azmimiz ve özverili çalışmalarımız spor hayatında da bizlerle olacak. Vizyonumuzdan esinlenerek, kararlı ve istikrarlı duruşumuzu kulübümüzün logosuyla da taraftarlarımıza yansıtıyoruz." dedi.

Topluma faydalı birey, Türk voleyboluna yetenekli sporcu var etme amacıyla çalışmalarına başlayan ve Zeren SK'yı kuran Zeren Group sporun her branşında toplumun yanında olmayı hedefliyor.

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Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır!
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