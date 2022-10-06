Dünya, Ebrar Karakurt'u konuşuyor! "Durdurulamaz"

EBRAR KARAKURT: ÇOK MUTLUYUZ

Maçın yıldızı Ebrar Karakurt maç sonrası ise "Kanada'ya karşı 3-0 gibi bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Onlara karşı oynamak daha önceki maçlarda çok kolay olmamıştı. Bugün takım olarak sahaya en iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda oynayacağımız takımlar grubun en iyi takımları, Sırbistan ve ABD. Bu iki takıma karşı maçı kazanmak bugünkü maç kadar kolay olmayacaktır. Ama öz güvenli bir şekilde sahaya çıktığımızda ve en iyi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını da biliyoruz. Umarım performansımızı en yüksek seviyede sahaya yansıtıp ülkemize iki maçta da güzel galibiyetler getiririz" ifadelerini kullandı.

"EBRAR DURDURULAMADI, TÜRKİYE İNTİKAM ALDI"

Ebrar Karakurt, Kanada karşısındaki üstün performansıyla manşetlerde taşındı. CBC Sports, Kanada-Türkiye maçının ardından "Kanada 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve Türkiye karşısında süpürüldü" başlığını kullandı. Haberin detayında "Ebrar Karakurt, Polonya'nın Lodz kentindeki karşılaşmaya 26 sayıyla damga vurdu ve durduralamadı. Karakurt'un 26 sayılık performansıyla zafere giden Türkiye, üç ay önce Kanada'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın intikamını aldı. 22 yaşındaki Karakurt da o gün Haziran ayının sonunda 23 sayıyla yine sahanın en iyileri arasındaydı son maçta da durdurulamaz performansını devam ettirdi.