Dünya, Ebrar Karakurt'u konuşuyor! "Durdurulamaz"

FIVB Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 5 maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada'yı da set vermeden devirdi. Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesinin ardından Sultanlar, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, cuma günü saat 18.30'da ABD ile karşı karşıya gelecek.
EBRAR KARAKURT MAÇA DAMGA VURDU
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Kanada'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Ebrar Karakurt damga vurdu. İkinci sette Kanada'nın 23-19'luk üstünlüğü bulunduğu esnada art arda 4 ace atan ve Kanada karşısında milli takımımızı öne geçiren Ebrar Karakurt 26 sayıyla hem setin hem de maçın kazanılmasında büyük rol oynadı.
EBRAR KARAKURT: ÇOK MUTLUYUZ
Maçın yıldızı Ebrar Karakurt maç sonrası ise "Kanada'ya karşı 3-0 gibi bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Onlara karşı oynamak daha önceki maçlarda çok kolay olmamıştı. Bugün takım olarak sahaya en iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda oynayacağımız takımlar grubun en iyi takımları, Sırbistan ve ABD. Bu iki takıma karşı maçı kazanmak bugünkü maç kadar kolay olmayacaktır. Ama öz güvenli bir şekilde sahaya çıktığımızda ve en iyi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını da biliyoruz. Umarım performansımızı en yüksek seviyede sahaya yansıtıp ülkemize iki maçta da güzel galibiyetler getiririz" ifadelerini kullandı.
"EBRAR DURDURULAMADI, TÜRKİYE İNTİKAM ALDI"
Ebrar Karakurt, Kanada karşısındaki üstün performansıyla manşetlerde taşındı. CBC Sports, Kanada-Türkiye maçının ardından "Kanada 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve Türkiye karşısında süpürüldü" başlığını kullandı. Haberin detayında "Ebrar Karakurt, Polonya'nın Lodz kentindeki karşılaşmaya 26 sayıyla damga vurdu ve durduralamadı. Karakurt'un 26 sayılık performansıyla zafere giden Türkiye, üç ay önce Kanada'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın intikamını aldı. 22 yaşındaki Karakurt da o gün Haziran ayının sonunda 23 sayıyla yine sahanın en iyileri arasındaydı son maçta da durdurulamaz performansını devam ettirdi.
"PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLDU"
Webvolei ise "Ebrar Karakurt, Türkiye'yi bir zafere daha götürüyor" başlığını okuyucularına aktardı. Haberin ayrıntısında "Belirleyici olan setlerde Karakurt'un performansı öne çıktı" ifadelerine yer verildi.
Il Tempio dello Sport sitesi de Ebrar Karakurt'un muhteşem performansını öne çıkardı. Haberde "Kanada, ilk seti 19-17, ikinci yarıyı 23-20 ve üçüncü seti 26-25 önde götürerek Türkiye'yi ciddi anlamda korkuttu ancak her durumda Giovanni Guidetti'nin kızları durumu tersine çevirmeyi başardı. Kiera van Ryk ile düelloyu kazanmak için 26 sayıya imza atan Ebrar Karakurt'un performansı ise Kanada için moral bozucu oldu" denildi.
"EBRAR'IN GENİŞ KOLEKSİYONU"
Sırbistan'dan B92 adlı site "Türkiye ve Karakurt için önemli bir zafer daha" başlığını kullandı. Haberin detayında ise Türkiye'nin Kanada'yı set vermeden 3-0 mağlup ettiği ve Ebrar Karakurt'un üstün performansının galibiyette belirleyici rol oynadığı aktarıldı. Polonya'nın Przeclaw-news sitesi de "Ebrar Karakurt'un geniş koleksiyonu. Türkiye, Kanada'yı hezimete uğrattı" ifadelerine yer verdi. (Skorer)