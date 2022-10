Bodrum Cup heyecanı başlıyor

1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında başlayan Akdeniz'in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Çağdaş Holding sponsorluğunda, 15 – 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin 34'üncü yıl teması "Maviye Güç Katıyoruz" olarak belirlenirken; etkinlikler kapsamında mavi ekonomiye işaret edilerek sürdürülebilirlik odağında paylaşımlar yapılacak.Her sene farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta geçtiğimiz yıl Bodrum'da meydana gelen yangınlara ve yangınların söndürülmesi için mücadele eden kahramanlara işaret edilerek, saygı duruşunda bulunulmuştu.