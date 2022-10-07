Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bodrum Cup heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 7.10.2022

Bodrum Cup heyecanı başlıyor

Bodrum Cup heyecanı başlıyor
1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında başlayan Akdeniz'in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Çağdaş Holding sponsorluğunda, 15 – 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin 34'üncü yıl teması "Maviye Güç Katıyoruz" olarak belirlenirken; etkinlikler kapsamında mavi ekonomiye işaret edilerek sürdürülebilirlik odağında paylaşımlar yapılacak. Yelken ve deniz festivali kapsamında heyecan verici yarışların yanı sıra Bodrum'un tarihi ve kültürel yönlerinin yakından tanınması mümkün olacak. Her sene farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta geçtiğimiz yıl Bodrum'da meydana gelen yangınlara ve yangınların söndürülmesi için mücadele eden kahramanlara işaret edilerek, saygı duruşunda bulunulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
Emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül enflasyon oranı ile en düşük 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kandilde tek gün oruç tutulur mu, hangi günler tutulur? Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
UEFA güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanı nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? (6 Ekim 2022)
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi
SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Saadet Partili Çebi'den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler
Mevlid Kandili nedir, Kandil gecesinde ne oldu? Diyanet ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, ne anlama geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum Cup heyecanı başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA