Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları daha önce adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.
SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Andrew Cameron (Kanada), Joo-Hee Kang (Kore)
SIRBİSTAN: Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Busa, Stevanovic, Drca, Pusic (L) (Mirkovic, Bjelica, Lazovic)
TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Derya, Eda, Simge (L) (Elif, Meliha, Meryem, İlkin, Hande, Aylin (L), Ayçin)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-2