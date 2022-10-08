Sultanlar’a nazar boncuğu

Dünya Şampiyonası’nda 6’da 6 yapan ve çeyrek finali cebine koyan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD’ye 3-1 yenildi. Sultanlar, gruptaki son maçında Sırbistan ile karşılaşacak
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci tur F Grubu 3. maçında olimpiyat şampiyonu ABD ile karşılaştı. Polonya'da oynanan mücadelede Milliler, ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti. İkinci sete hızlı başlayanAy-Yıldızlı ekibimiz, EbrarKarakurt ve Zehra Güneş'in etkilioyunuyla bu seti 25-21 kazanmayıbaşardı. Çekişmeli geçen üçüncü seti Amerika 25-20 üstün kapattı. Üçüncü set müthiş heyecana sahne oldu. Filenin Sultanları, 6 sayı geriye düştüğü seti, Elif Şahin'in kritik bloklarıyla 21-20 ile farkı bire kadar indirdi. Ancak, ABD, seti 25-22 alıp müsabakayı 3-1 galip kapattı. Milli takım, grup mücadelesinibugün 18.30'da Sırbistan karşılaşmasıylatamamlayacak.