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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Sultanlar’a nazar boncuğu

Sultanlar’a nazar boncuğu

Dünya Şampiyonası’nda 6’da 6 yapan ve çeyrek finali cebine koyan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD’ye 3-1 yenildi. Sultanlar, gruptaki son maçında Sırbistan ile karşılaşacak

FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci tur F Grubu 3. maçında olimpiyat şampiyonu ABD ile karşılaştı. Polonya'da oynanan mücadelede Milliler, ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti. İkinci sete hızlı başlayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in etkili oyunuyla bu seti 25-21 kazanmayı başardı. Çekişmeli geçen üçüncü seti Amerika 25-20 üstün kapattı. Üçüncü set müthiş heyecana sahne oldu. Filenin Sultanları, 6 sayı geriye düştüğü seti, Elif Şahin'in kritik bloklarıyla 21-20 ile farkı bire kadar indirdi. Ancak, ABD, seti 25-22 alıp müsabakayı 3-1 galip kapattı. Milli takım, grup mücadelesini bugün 18.30'da Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

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Sultanlar’a nazar boncuğu
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