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Giriş Tarihi: 9.10.2022 14:05

Kayseri’de Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi  ‘Erciyes’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 15 farklı ülkeden katılan sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından 6 bini aşkın Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcunun da katıldığı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda hem vatandaşlar spor yaptı hem de kadim kentin tanıtımı uluslararası boyutta yapıldı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ülkenin dört bir yanından gelen sporcular, 15 farklı ülkeden katılan yabancı sporcular ve Kayserili sporseverler katıldı.

"ÇOCUK, GENÇ, YAŞLI, TÜM KAYSERİ BİR ARADA"

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na start verilmeden önce bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Huzurun şehri Kayseri'den tüm Türkiye'ye selam yolluyoruz, tüm Türkiye'ye bir ses veriyoruz. Bugün burada çocuk, genç, yaşlı, tüm Kayseri bir aradayız. Farkındalık adına, birlik beraberlik içerisinde birlikteyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.

MARATON 10K, 21K VE HALK KOŞUSU ŞEKLİNDE 3 KATEGORİDE KOŞULDU

'Erciyes' temasıyla büyük bir katılımla ve 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yarı maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Sivas Caddesi boyunca sporcuları motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu ile mini konserler verilirken, Spor A.Ş.'nin minik kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları alkışlayıp, moral ve motivasyon verdi. Sporcular arasında yediden yetmişe herkes yer alırken, uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, festival havasında gerçekleşti.

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Kayseri’de Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu
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