Çeyrek finaldeki rakip ABD oldu

Filenin Sultanlar’ı 2.turdaki son maçında Sırbistan’a 3-0 boyun eğdi. Çeyrek finalde Amerika ile eşleşti
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Milliler, birinci seti 25-20 geride tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarındaAy-Yıldızlılar,rakibine üstünlük kursada Sırbistan'ın blok sayılarıyla25-21 geriye düştü. Sırbistan'ın iyi servisleri karşısında zorlanan Sultanlar, 3. seti de 25-23 kaybedip salondan 3-0 yenik ayrıldı. Milli Takım, çeyrek finalde ABD ile eşleşti. Mücadele 11Ekim Salı günü oynanacak.