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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Çeyrek finaldeki rakip ABD oldu

Çeyrek finaldeki rakip ABD oldu

Filenin Sultanlar’ı 2.turdaki son maçında Sırbistan’a 3-0 boyun eğdi. Çeyrek finalde Amerika ile eşleşti

FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Milliler, birinci seti 25-20 geride tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarında Ay-Yıldızlılar, rakibine üstünlük kursa da Sırbistan'ın blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. Sırbistan'ın iyi servisleri karşısında zorlanan Sultanlar, 3. seti de 25-23 kaybedip salondan 3-0 yenik ayrıldı. Milli Takım, çeyrek finalde ABD ile eşleşti. Mücadele 11 Ekim Salı günü oynanacak.

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Çeyrek finaldeki rakip ABD oldu
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