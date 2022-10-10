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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:14 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:15

Bakan Kasapoğlu’ndan, Bahattin Sofuoğlu’na tebrik mesajı

İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan, Bahattin Sofuoğlu’na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonu olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında elde ettiği sonuçla 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu ilan eden Milli Motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Bahattin Sofuoğlu'na başarılarının devamını diliyorum."

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Bakan Kasapoğlu’ndan, Bahattin Sofuoğlu’na tebrik mesajı
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