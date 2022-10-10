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Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:03 Son Güncelleme: 10.10.2022 15:14

Türk Hava Yolları'ndan Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'na dev jest

DHA
Türk Hava Yolları’ndan Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı’na dev jest

Türk Hava Yolları, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Milli Takımımızın oyuncuları ve teknik heyetine Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edecek.

Angola'yı yenerek 2022 Dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına müjdeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından verdi.

Bir paylaşım yapan Bolat, "Dünya şampiyonu unvanıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımımızı tebrik ederim. Bayrak taşıyıcı, Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. Bizimçocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 Bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Türk Hava Yolları'ndan Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'na dev jest
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