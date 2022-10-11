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Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:50 Son Güncelleme: 11.10.2022 19:57

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na veda etti!

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’na veda etti!

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ABD karşısında 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

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Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na veda etti!
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