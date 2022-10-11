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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Sultanlar yarı final aşkına

Sultanlar yarı final aşkına
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti. A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.

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Sultanlar yarı final aşkına
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