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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Tour Of Türkiye’yi dünya izledi

Tour Of Türkiye’yi dünya izledi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yoğun ilgi görerek 190 ülkede 615 milyon haneye ulaştığını açıkladı. Turun uluslararası yayın ortağı Fransız Medya Grubu ASO'nun raporuna göre organizasyonun Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ile Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar 8 günde 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye eriştiği bildirildi. Tur bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 14 ülkeden 25 takımın katılımıyla, Bodrum'dan 10 Nisan'da başlamış, 8 günde 8 etapta bin 303 km kat edilerek 17 Nisan'da İstanbul'da sona ermişti.

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Tour Of Türkiye’yi dünya izledi
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