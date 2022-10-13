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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, tartışılacak açıklamalar yaptı: İcardi’nin gitmesi kabul edilemez!

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, tartışılacak açıklamalar yaptı: İcardi’nin gitmesi kabul edilemez!

Adana Demir-G.Saray maçını izledim, İcardi’yi göremedim. Eşiyle sorunları varmış. Ölüm, doğum dışında bir futbolcu maç günü ülkeden ayrıalmaz”

THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, futbola ve spor gündemine dair çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan tecrübeli Koç, futbolu yakından takip ettiğini belirterek Beşiktaş- Fenerbahçe maçına gittim. Oynanan oyunu hiç beğenmedim, çok sıkıldım. Avrupa'da oynanan futbol, burada yok" dedi. G.Saray'ın yıldız transferi İcardi'yi de eleştiren Ataman, Adana Demir-G. Saray maçının ikinci yarısını seyrettim. Orada da demoralize oldum. Kadroları da beğenmedim. İcardi'yi henüz göremedik. Ona da şaşırdım. Nerede diyorsun, eşiyle problemi var, yurt dışına gitti deniyor. Ölüm, doğum dışında profesyonel bir futbolcunun maç günü takımdan gitmesi, ülkeden ayrılması kabul edilemez. Okan Buruk'un, Galatasaray'ı iyi bir yola sokacağını düşünüyorum."

G.Saray; F.Bahçe gibi marka olamadı
"Galatasaray'da çok güzel 5 yıl geçirdim. Basketbolda 23 yıl sonra Türkiye şampiyonu yaptım. EuroLeague'e soktum ve çeyrek final oynadık. Avrupa'nın en büyük 2. kupası EuroCup'ı kazandık. Her kulübün sorunları var. Fenerbahçe'nin de var. Ama yıllardır Avrupa basketbolunda büyük bir marka oldu. Galatasaray bunu istemedi."

'NBA'den bana teklifler var ama...'
NBA'de takım çalıştırmanın hayalinde her zaman olduğunu vurgulayan Ataman, "Ancak yapılan tekliflerde 'Sen önce bir gel, 3-4 sene yardımcı antrenörlük yap' diyorlar. Avrupa'da bu başarılara ulaşmış bir insanın orada yardımcı antrenör olması hiç mantıklı değil" diye konuştu.

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Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, tartışılacak açıklamalar yaptı: İcardi’nin gitmesi kabul edilemez!
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