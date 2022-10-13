Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, tartışılacak açıklamalar yaptı: İcardi’nin gitmesi kabul edilemez!

THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, futbola ve spor gündemine dair çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan tecrübeli Koç, futbolu yakından takip ettiğini belirterekAvrupa'da oynanan futbol, burada yok" dedi. G.Saray'ın yıldız transferi İcardi'yi de eleştiren Ataman, Adana Demir-G. Saray maçının ikinci yarısını seyrettim. Orada da demoralize oldum.Ölüm, doğum dışında profesyonel bir futbolcunun maç günü takımdan gitmesi, ülkeden ayrılması kabul edilemez."Galatasaray'da çok güzel 5 yıl geçirdim. Basketbolda 23 yıl sonra Türkiye şampiyonu yaptım. EuroLeague'e soktum ve çeyrek final oynadık. Avrupa'nın en büyük 2. kupası EuroCup'ı kazandık. Her kulübün sorunları var. Fenerbahçe'nin de var. Ama yıllardır Avrupa basketbolunda büyük bir marka oldu. Galatasaray bunu istemedi."NBA'de takım çalıştırmanın hayalinde her zaman olduğunu vurgulayan Ataman, "Ancak yapılan tekliflerde 'Sen önce bir gel, 3-4 sene yardımcı antrenörlük yap' diyorlar. Avrupa'da bu başarılara ulaşmış bir insanın orada yardımcı antrenör olması hiç mantıklı değil" diye konuştu.