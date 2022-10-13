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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Gençlere akademik kamp müjdesi

Gençlere akademik kamp müjdesi
HER yıl gençlik kamplarında on binlerce öğrenciyi ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik "Akademik Kamplar" düzenleyecek. Kamplar özelinde 4 üniversite ile işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kamplarımız; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında gerçekleştirilecek. Bu değerli organizasyonumuza üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencilerimizle yeni mezunlarımız müracaat edebilecek. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden önemli akademisyenler ve profesyoneller gençlerle buluşacak" diye konuştu.

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Gençlere akademik kamp müjdesi
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