Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.10.2022

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Tarihe geçen top açık artırmaya çıkarılacak
Kasım 2020'de hayata gözlerini yuman Armando Diego Maradona'nın, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı "Tanrının Eli" golünü attığı top, müzayedeye çıkarılacak. Önümüzdeki ay açık artırmaya sunulacak tarihe geçen topa, 3.4 milyon Euro'luk (62.3 milyon TL) bir başlangıç fiyatı biçiliyor. Arjantinli efsanenin çeyrek finaldeki forması mayıs ayında 8 milyon Euro'ya satılarak bir spor hatırası için dünya rekoru kırmıştı.

Cristiano Ronaldo aylar sonra suçunu kabul etti
İkinci Manchester United kariyeri kâbus gibi giden Cristiano Ronaldo aylar sonra suçunu itiraf etti. Daily Star'ın haberine göre; 37 yaşındaki süperstar, geçen sezon yenildikleri Everton maçı bitiminde otizmli bir çocuğun telefonunu kırmasının yanlış olduğunu belirtti. Özür dileyen ve genci Old Trafford'da maç izlemeye davet eden Ronaldo, federasyon (FA) tarafından suçlu bulunmuştu.

Xavi: Devler Ligi'nde olmayı hak etmiyoruz
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, İnter ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası Devler Ligi'nde tur atlamayı mucizelere bırakmalarından dolayı öz eleştiri yaptı. 'Şampiyonlar Ligi bize çok acımasız davranıyor' diyen İspanyol çalıştırıcı, "Futbol hatalar oyunudur ve onları en aza indirmekle ilgilidir. Bizim için ağır darbe oldu. İnter'i evinizde yenemezseniz Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak edemiyorsunuz demektir. Umudumuz mucizeye yakın" ifadelerini kullandı.

Mbappe 1000 Euro'ya parti arkadaşı arıyor
PSG'de Neymar-Messi gruplaşmasından dolayı mutsuz olduğu söylenen Kylian Mbappe, kötü günler geçiriyor. Kafasını dağıtmak için villasında parti vermek isteyen Fransız futbolcu, kalabalık bir organizasyon düzenlemek istiyor. Ancak takımda yakın arkadaşı olmadığına inanan 23 yaşındaki yıldız, partiye gelecek kişiye 1000 (18.1 milyon TL) Euro dost ikramiyesi ödeyecek.

MANU rekor fiyata satışta: 10 milyar $
Manchester United ile Glazer ailesinin 17 yıllık birlikteliği sona eriyor. 2005 senesinde Kırmızı Şeytanları yoğun muhalefete karşın 800 milyon Sterlin'e satın alan Amerikalı aile, geçen süre zarfından sık sık protesto edildi. Ciddi baskılara karşın rağmen satmaya sıcak bakmayan Glazerlar; yelkenleri suya indirip takımın fiyatını 10 milyar dolar olarak belirledi. Bu rakamın teklif edilmesi durumunda İngiliz devi satılacak ve dünyanın en değerli spor kulübü unvanını alacak.

Şampiyon takımdan sağlıkçılara ziyaret
İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, kupasıyla berabere Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü ziyaret etti. Hastalara ve sağlıkçılara sürpriz yapan Milliler için "Şampiyon Türkiye" yazılı kırmızı-beyaz renklerde pasta kesildi. Katılımcılarla hatıra fotoğrafları çekildikten sonra Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak "Herkes her şeyi yazar, herkes her şeyi konuşur ama tarihi yiğitler, aslanlar, kahramanlar yazar" diye konuştu.

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