Haber hattı

Kasım 2020'de hayata gözlerini yuman Armando Diego Maradona'nın, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşıÖnümüzdeki ay açık artırmaya sunulacak tarihe geçen topa,Arjantinli efsanenin çeyrek finaldeki forması mayıs ayında 8 milyon Euro'ya satılarak bir spor hatırası için dünya rekoru kırmıştı.İkinci Manchester United kariyeri kâbus gibi giden Cristiano Ronaldo aylar sonra suçunu itiraf etti. Daily Star'ın haberine göre; 37 yaşındaki süperstar, geçen sezon yenildikleri Everton maçı bitimindeÖzür dileyen ve genci Old Trafford'da maç izlemeye davet eden Ronaldo,Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, İnter ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası Devler Ligi'nde tur atlamayı mucizelere bırakmalarından dolayı öz eleştiri yaptı. 'Şampiyonlar Ligi bize çok acımasız davranıyor' diyen İspanyol çalıştırıcı, "Futbol hatalar oyunudur ve onları en aza indirmekle ilgilidir.Umudumuz mucizeye yakın" ifadelerini kullandı.PSG'de Neymar-Messi gruplaşmasından dolayı mutsuz olduğu söylenenKafasını dağıtmak için villasında parti vermek isteyen Fransız futbolcu, kalabalık bir organizasyon düzenlemek istiyor. Ancak takımda yakın arkadaşı olmadığına inananManchester United ile Glazer ailesinin 17 yıllık birlikteliği sona eriyor. 2005 senesinde Kırmızı Şeytanları yoğun muhalefete karşın 800 milyon Sterlin'e satın alan Amerikalı aile, geçen süre zarfından sık sık protesto edildi.Bu rakamın teklif edilmesi durumunda İngiliz devi satılacak veİstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, kupasıyla berabereHastalara ve sağlıkçılara sürpriz yapan Milliler için "Şampiyon Türkiye" yazılı kırmızı-beyaz renklerde pasta kesildi. Katılımcılarla hatıra fotoğrafları çekildikten sonra Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmakdiye konuştu.