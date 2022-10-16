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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Gün kömür karası: Başın sağ olsun Türkiyem

Gün kömür karası: Başın sağ olsun Türkiyem

Gençlik ve Spor Bakanı, federasyonlar ile kulüpler, Türkiye’de forma giyen yabancı sporcular, ülkemizi yurt dışında temsil eden lejyonerlerimiz bu büyük acıya kayıtsız kalmadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması yürekleri dağladı. Acı habere spor dünyası da sosyal medyadan ortak oldu.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU; sıcağı sıcağına "Bartın'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımı yaptı.
FEDERASYONLAR sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileklerini iletti.
KULÜPLER acıya kayıtsız kalmadı. Beşiktaş "Gün kömür karası" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantep, Antalya, Kasımpaşa ve diğerleri duydukları üzüntüyü dile getirirken, 'Dualarımız sizinle' vurgusu yaptı.




Sporcular da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. İşte bazıları:
YUSUF YAZICI (Trabzonspor): Ciğerimiz yandı. Kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.
RIZA KAYAALP (Milli güreşçi): Dualarımız sizinle.
BUSENAZ SÜRMENELİ (Milli boksör); Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
OSMAN ÇAKMAK (Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü): Bartın'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.
ATALANTA forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, 'Başımız sağ olsun Bartın' paylaşımı ile acıya İtalya'dan ortak oldu.
NAPOLİ'de oynayan Fenerbahçe'nin eski Kuzey Makedonyalı yıldızı Eljif Elmas ise "Ateş düştüğü yeri yakıyor her zaman. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımıyla dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE forma giyen yabancı oyuncularından Atiba (Beşiktaş), Bafetimbi Gomis (G.Saray) başta olmak üzere pek çok isim Bartın'ın acısına ortak oldu.

FUTBOL MAÇLARINDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta tüm liglerde oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Dünkü maçlar öncesi hayat, bir dakikalığına hayatını kaybeden madenciler için durdu.

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