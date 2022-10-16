Gün kömür karası: Başın sağ olsun Türkiyem

Bartın'ınAmasra ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması yürekleri dağladı. Acı habere spor dünyası da sosyal medyadan ortak oldu.GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU; sıcağı sıcağına "Bartın'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımı yaptı.FEDERASYONLAR sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileklerini iletti.KULÜPLER acıya kayıtsız kalmadı. Beşiktaşifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantep, Antalya, Kasımpaşa ve diğerleri duydukları üzüntüyü dile getirirken, 'Dualarımız sizinle' vurgusu yaptı.YUSUF YAZICI (Trabzonspor): Ciğerimiz yandı. Kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.RIZA KAYAALP (Milli güreşçi): Dualarımız sizinle.BUSENAZ SÜRMENELİ (Milli boksör); Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenOSMAN ÇAKMAK (Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü): Bartın'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.ATALANTA forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral,paylaşımı ile acıya İtalya'dan ortak oldu.NAPOLİ'de oynayan Fenerbahçe'nin eski Kuzey Makedonyalı yıldızı Eljif Elmas isepaylaşımıyla dikkat çekti.TÜRKİYE'DE forma giyen yabancı oyuncularından Atiba (Beşiktaş), Bafetimbi Gomis (G.Saray) başta olmak üzere pek çok isim Bartın'ın acısına ortak oldu.Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta tüm liglerde oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Dünkü maçlar öncesi hayat, bir dakikalığına hayatını kaybeden madenciler için durdu.