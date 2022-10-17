Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'u tebrik etti!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:24

Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'u tebrik etti!

AA
Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz’u tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz ve yılın antrenörü seçilen Göktuğ Ergin için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde klasik yayda yılın en iyi erkek okçusu seçilen milli sporcumuz Mete Gazoz ile yılın antrenörü ödülüne layık görülen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i kutluyorum. Ülkemiz için gurur kaynağı olan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz ile Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç SABAH'a anlattı: AB ülkelerinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Alman uzmandan acı itiraf! İnsanların gücü tükendi intihar edecek
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'u tebrik etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA