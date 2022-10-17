Bakan Kasapoğlu’ndan Avrupa Le Mans Serisini kazanan yarış takımına tebrik

Avrupa Le Mans Serisi'ni klasmanlarında birinci bitiren Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Türkiye Yarış Takımı şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Le Mans Serisi'ni zirvede tamamlayarak 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am Şampiyonu olan Türkiye Yarış Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Portekiz'deki Portimao Pisti'nde koşulan Avrupa Le Mans Serisi'nde klasmanlarını birinci bitirerek 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am Şampiyonu olan Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'den oluşan Türkiye Yarış Takımını kutluyorum. Üstün bir performans sergileyerek podyumda İstiklal Marşı'mızı dinleten hem pilotlar hem de takımlar da 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am şampiyonluğunu elde eden Türkiye Yarış Takımının başarılarının devamını diliyorum."