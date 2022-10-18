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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Altın Top Benzema’nın!

Altın Top Benzema’nın!

Oylamada Sadio Mane ve Kevin De Bruyne’yi geride bırakan 34 yaşındaki gol makinesi, kariyerinde ilk kez Ballon d’Or’un (Altın Top) sahibi oldu

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top), Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Geçen sezonun en iyilerinin belirlendiği gecede, Real Madrid'in 34 yaşındaki yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'un sahibi oldu. Geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşatan Benzema, Ballon d'Or'u ilk kez almanın mutluluğunu yaşadı. Oylamada Sadio Mane 2, Kevin De Bruyne 3. oldu. Ayrıca yılın forveti Robert Lewandowski seçilirken, yılın kulübü Manchester City oldu.



YAŞ SADECE BİR SAYI
Büyük ödülü kazanan Karim Benzema, duygularını şöyle ifade etti: "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum. Yaş, sadece bir sayı. Kafamdaki hayaller, beni daha iyisini yapmaya itti." Ballon d'Or'u (Altın Top) en çok alan futbolcu 7 kezle Lionel Messi… Onu Cristiano Ronaldo takip ediyor (5).

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Altın Top Benzema’nın!
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