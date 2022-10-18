Altın Top Benzema’nın!

Oylamada Sadio Mane ve Kevin De Bruyne’yi geride bırakan 34 yaşındaki gol makinesi, kariyerinde ilk kez Ballon d’Or’un (Altın Top) sahibi oldu
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top), Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Geçen sezonun en iyilerinin belirlendiği gecede, Real Madrid'in 34 yaşındaki yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'un sahibi oldu. Geçen sezontüm kulvarlarda çıktığı46 maçta 44 gol atarakReal Madrid'eŞampiyonlar Ligi veLa Liga şampiyonluğuyaşatan Benzema,Ballon d'Or'u ilkkez almanın mutluluğunuyaşadı. Oylamada Sadio Mane 2, Kevin De Bruyne 3. oldu. Ayrıca yılın forveti Robert Lewandowski seçilirken, yılın kulübü Manchester City oldu.
YAŞ SADECE BİR SAYI Büyük ödülü kazanan Karim Benzema, duygularını şöyle ifade etti: "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum. Yaş, sadece bir sayı. Kafamdaki hayaller, benidaha iyisini yapmaya itti." Ballon d'Or'u (Altın Top) en çok alan futbolcu 7 kezle Lionel Messi… Onu Cristiano Ronaldo takip ediyor (5).