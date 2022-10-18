Çukurova’nın Sultanları Ankara’ya gitti

Çukurova'nın Sultanları kupa mesaisi öncesi Adana'da ASKİ Atatürk Spor Salonunda son antrenmanını yaptı. Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal'dan takımın durumu hakkında bilgi alan Başkan Soner Çetin, kadın sporculara ve teknik heyete baklava ikram etti.

Maçlar öncesi çalışmalarını Ankara'da sürdürecek olan Çukurova Belediyesi ADS Kadın Voleybol Takımı ilk maçında 21 Ekim Cuma günü saat 17:00'de Eczacıbaşı ile mücadele edecek. 22 Ekim Cumartesi günü Kuzeyboru ile karşılaşacak olan Çukurova'nın Sultanları, gruptaki son maçında Sigorta Shop karşısında galibiyet arayacak.