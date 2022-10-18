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Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:57

FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya’da düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın 14-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı. Türkiye'nin üst üste 2'nci kez düzenlediği Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit temsil edecek.

TVF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Son yıllarda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyonu başarıyla düzenleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, bu yıl FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Antalya'nın ev sahipliğinde 14-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyonda karşılaşmalar, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek.

Dev organizasyona Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın yanı sıra; CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Güney Amerika Kulüpler şampiyonu Gerdau Minas (Brezilya), Güney Amerika Kulüpler ikincisi Praia Clube (Brezilya) ve Asya Kulüpler şampiyonu Kuanysh Club (Kazakistan) takımları katılacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste 2'nci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti."

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FIVB Kadın Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
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