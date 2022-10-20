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Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:33

Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlayan'dan nezaketsiz davranışa kayıtsız kalmadı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlayan’dan nezaketsiz davranışa kayıtsız kalmadı

Kazak güreşçilerin kürsünün ortasında kendi bayraklarını açmasına Türk bayrağını öne alarak yanıt veren milli sporcu, “Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir” dedi.

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu. Turnuvanın 21 yaş altı klasmanında mücadele eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, altın madalya kazandı. Çağlayan'ın kürsüye geldiği sırada ise 2 ve 3. olan Kazak sporcular, kürsünün ortasında Kazakistan bayrağı açtı. Dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan da bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı. Kazak sporcular, milli sporcuyu engellemek istese de Derya, Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde tutmayı sürdürdü.

Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan olumsuz durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı. Tüm dünyada haber olan bu olay sonrası konuşan Derya Ceren, "Bayrağımızı dalgalandırmak ve şereflendirmek için öne aldım. Türk bayrağını açarak onlara gerekli yanıtı verdim. Bileğimizin hakkıyla aldığımız milli gururu kimseye yedirmem. Ülkemin, milletimin hakkını korurum. Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anlayıp özür dilediler. Sorun kalmadı. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir" diye konuştu. Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise, "Ceren hak kendisinde olduğu için bayrağı onların üzerinde tuttu. Kazak sporcular kendi bayraklarını ayrı ayrı taşısaydı sorun olmazdı. Onlar da hatalarının farkına sonradan vardı" ifadesini kullandı.

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