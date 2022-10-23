Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bilek Güreşi'nde büyükşehir ödüle doymuyor
Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:31

Bilek Güreşi'nde büyükşehir ödüle doymuyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bilek Güreşi’nde büyükşehir ödüle doymuyor

Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hiranur Demirkol dünya üçüncüsü olurken Berfin Yoğurtçu final karşılaşmasında Gümüş Madalya Kazandı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu ise 65 kiloda büyükler Dünya 2’incisi oldu.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya şampiyonasına katılan Şanlıurfalı sporcular kente ödüllerle dönüyor.Antalya'da düzenlenen ve 54 ülkeden 1470 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hiranur Demirkol 40 kiloda 15 yaş altı kategoride dünya 3'üncüsü, 65 kiloda Berfin yoğurtçu 18 yaş altı Dünya 2'incisi, Yusuf Ziya Yıldızoğlu 65 kiloda büyükler Dünya 2'incisi oldu. Şanlıurfalı sporcular kente 2 gümüş, ve 1 bronz madalya ile dönüyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
850
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Hakem ve VAR penaltıyı göremedi
İşte Togg'un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilek Güreşi'nde büyükşehir ödüle doymuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA