Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | Maç başladı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Kayserispor, Kasımpaşa'yı da yenip seri yapmak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa da galibiyet peşinde... Maç öncesinde Kayserispor ligde 16 puanla 8, Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam