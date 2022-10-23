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Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:29

Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | Maç başladı

Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | Maç başladı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Kayserispor, Kasımpaşa'yı da yenip seri yapmak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa da galibiyet peşinde... Maç öncesinde Kayserispor ligde 16 puanla 8, Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Kayserispor, Kasımpaşa'yı da yenip seri yapmak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa da galibiyet peşinde... Maç öncesinde Kayserispor ligde 16 puanla 8, Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam

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Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | Maç başladı
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