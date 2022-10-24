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Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:26

Bakan Kasapoğlu'ndan Miray Ulaş için tebrik mesajı

DHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Miray Ulaş için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Miray Ulaş için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Milli Sporcu Miray Ulaş'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Miray Ulaş'ı kutluyorum. Para yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı ülkemize kazandıran milli sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, Miray Ulaş'ın başarılarının devamını diliyorum." (DHA)

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Bakan Kasapoğlu'ndan Miray Ulaş için tebrik mesajı
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