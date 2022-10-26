Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Bakanları Zirvesi'nde açıkladı: "Türkiye'de imzalanacak"

Esas amaçlarımızdan biri, uluslararası sisteme entegre bir ülke olara toplum grupları arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak. Bu anlamda bir spor ülkesi olarak spor markamızı güçlendirirken, doping, yapısal ve fiziksel yetersizlikler, sporda şiddet, ırkçılık ve yolsuzluk gibi konularda mücadeleyi en güçlü şekilde vermek.

Bakan Kasapoğlu Spor Bakanları Zirvesi'nde konuştu | Video

"İLK ÇEYREKTE TÜRKİYE'DE YAPILACAK"

"Avrupa Konseyi çatısı altında spor birliği alanındaki işbirliğini güçlendirmek hepimiz için öncelikli olmalı diye düşünüyoruz. Nisan ayında düzenlenen Barış İçin Temiz Spor kampanyasında Türkiye en aktif ülke olarak en üst sıralarda yer aldı. Futbol maçları ve diğer spor müsabakalarında bütüncül emniyet, güvenlik ve hizmet yaklaşımı üzerine Avrupa Konseyi sözleşmesinin denetim mekanizması olarak kurulan spor müsabakalarında emniyet ve güvenlik komitesinin ilk ülke izleme ziyareti, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de yapılacak."