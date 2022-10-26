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Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:37 Son Güncelleme: 26.10.2022 09:51

Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Bakanları Zirvesi'nde açıkladı: "Türkiye'de imzalanacak"

Bakan Kasapoğlu’ndan Spor Bakanları Zirvesi’nde açıkladı: Türkiye’de imzalanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda konuştu. Bakan Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen zirvenin önemine dikkat çekerek "Sporda yolsuzluk ile mücadelede uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliği taşıyan "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Sözleşmesi" yine Türkiye'de bu konferans sırasında imzalanacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları...

Esas amaçlarımızdan biri, uluslararası sisteme entegre bir ülke olara toplum grupları arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak. Bu anlamda bir spor ülkesi olarak spor markamızı güçlendirirken, doping, yapısal ve fiziksel yetersizlikler, sporda şiddet, ırkçılık ve yolsuzluk gibi konularda mücadeleyi en güçlü şekilde vermek.

Bakan Kasapoğlu Spor Bakanları Zirvesi'nde konuştu | Video

"İLK ÇEYREKTE TÜRKİYE'DE YAPILACAK"

"Avrupa Konseyi çatısı altında spor birliği alanındaki işbirliğini güçlendirmek hepimiz için öncelikli olmalı diye düşünüyoruz. Nisan ayında düzenlenen Barış İçin Temiz Spor kampanyasında Türkiye en aktif ülke olarak en üst sıralarda yer aldı. Futbol maçları ve diğer spor müsabakalarında bütüncül emniyet, güvenlik ve hizmet yaklaşımı üzerine Avrupa Konseyi sözleşmesinin denetim mekanizması olarak kurulan spor müsabakalarında emniyet ve güvenlik komitesinin ilk ülke izleme ziyareti, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de yapılacak."

"ULUSLARARASI STATÜDEKİ TEK ANLAŞMA TÜRKİYE'DE İMZALANACAK"

"Sporda yolsuzluk ile mücadelede uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliği taşıyan "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Sözleşmesi" yine Türkiye'de bu konferans sırasında imzalanacak. Böylece Türkiye, mücadelesine güç katacak ve kararlılığını tüm uluslararası kamuoyuna net bir biçimde ifade edecek."

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Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Bakanları Zirvesi'nde açıkladı: "Türkiye'de imzalanacak"
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