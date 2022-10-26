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Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:42

İki kupalı şampiyon ilgisizlikten dertli

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki kupalı şampiyon ilgisizlikten dertli

15 yıl sonra Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi Şampiyonluğu ile Türkiye Kupası’nı Adana’ya getiren Çiltar Masa Tenisi İhtisas Kulübü ilgisizlikten dertli. Başkan Prof. Dr. Ali Türemiş her zaman Adana’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydederken, Başkan Yardımcısı Kemal Sağ ise, “Büyük ve önemli bir başarı elde etmemize rağmen, birileri elimizden tutup sponsor olsun diye bekliyoruz. En önemli sorunumuz ise spor salonumuzun olmamasıdır. Yerel yönetimler bize bir arsa gösterirlerse biz kulüp olarak salon yapmayı taahhüt ediyoruz. Biz bina yapın demiyoruz, sadece yer istiyoruz” dedi.

Çiltar Masa Tenisi İhtisas Kulübü Başkanı Dr. Ali Türemiş, Adana'da 6 Masa Tenisi Takımı olduğunu, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Başkan Yardımcısı Kemal Sağ da, masa tenisine emek verdiklerini ancak bu sporu kamuoyuna yeteri kadar anlatamadıklarını ifade etti. Masa tenisinin parkinson ve alzheimer hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu anımsatan Kemal Sağ, yerel yöneticilerin arsa tahsis etmeleri halinde, 32 masa kapasiteli yanında Alzheimer hastanesi olan bir salon yapmayı planladıklarını söyledi.

Kemal Sağ, Adana'nın şu anda masa tenisinde "Amiral Gemisi" olduğunu belirterek, "Öyle böyle değil, Fenerbahçe'yi, İstanbul Büyükşehir'i, Beşiktaş'ı ve ciddi takımları geride bırakarak şampiyon olduk. Bu öyle basit bir şampiyonluk değil. Çiltar Firması'nın desteğiyle tekrar Amiral Gemisi olduk. 19-20 Kasım 2022'de Çukurova Üniversitesi'ndeki Spor Salonu'nda Türkiye Süper Ligi'nin 2'nci etabının yapılacak. Masa tenis severleri bekliyoruz" diye konuştu.

Adana'da sadece masa tenisi oynanan bir salon yapmak ve bu salonda uluslararası düzeyde müsabakalar tertip etmek istediklerinin de altını çizen Sağ, "Ancak salon konusunda çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Adana'nın masa tenisi salonuna çok büyük ihtiyaç var. Adana'da 2 bin 500 lisanslı sporcu var. Şu anda 400 civarında faal sporcumuz var. Desteğe ihtiyacımız var. Yerel yönetimler bize bir arsa gösterirlerse kulüp olarak Adana'ya 16+16'lık 32 masalık bir salon yapmayı taahhüt ediyoruz. Biz bina yapın demiyoruz, bize yer gösterin salon yapalım diyoruz" şeklinde konuştu.

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İki kupalı şampiyon ilgisizlikten dertli
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