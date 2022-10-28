Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.10.2022

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Derbide Cumhuriyet coşkusu!
THY EuroLeague'in 5. haftası Türk derbisine sahne olacak. Son şampiyon Anadolu Efes, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4'te 4 ile süper başlayan Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Dağıtılacak Türk bayrakları ile salon kırmızı-beyaz olacak. Anadolu Efes, bu önemli buluşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı 29 Ekim'e özel formasıyla parkeye çıkacak.

Sanki Şampiyonlar Ligi!
UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasında adeta Şampiyonlar Ligi havası yaşanacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonuna veda eden Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla, Juventus ve Shakhtar Donetsk gruplarda üçüncü sırayı alarak Avrupa Ligi play off turunda mücadele edecek. Üst üste kötü sonuçların ardından devlerin bu performansı otoriteleri de şaşırttı. Elenen bu takımların yanında Arsenal ve Manchester United'ın da yer alacak olması futbolseverlere Şampiyonlar Ligi tadında bir mücadeleyi vaat ediyor.

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