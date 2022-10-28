Haber hattı

Derbide Cumhuriyet coşkusu!
THY EuroLeague'in 5. haftası Türk derbisine sahne olacak. Son şampiyon AnadoluEfes, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4'te 4 ile süper başlayan FenerbahçeBeko ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Dağıtılacak Türk bayrakları ile salon kırmızı-beyaz olacak. Anadolu Efes, bu önemli buluşmada Mustafa KemalAtatürk'ün imzasının yer aldığı 29Ekim'e özel formasıyla parkeye çıkacak.
Sanki Şampiyonlar Ligi!
UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasında adeta Şampiyonlar Ligihavası yaşanacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonuna veda eden Ajax,Atletico Madrid,Barcelona, Sevilla,Juventus ve ShakhtarDonetsk gruplarda üçüncü sırayı alarak Avrupa Ligi play off turunda mücadele edecek. Üst üste kötü sonuçların ardından devlerin bu performansı otoriteleri de şaşırttı. Elenen bu takımların yanında Arsenal ve Manchester United'ında yer alacak olması futbolseverlere Şampiyonlar Ligi tadında birmücadeleyi vaat ediyor.