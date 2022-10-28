Haber hattı

THY EuroLeague'in 5. haftası Türk derbisine sahne olacak.bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Dağıtılacak Türk bayrakları ile salon kırmızı-beyaz olacak. Anadolu Efes, bu önemli buluşmadaUEFA Avrupa Ligi eleme aşamasında adetaAvrupa futbolunun en prestijli organizasyonuna veda edengruplarda üçüncü sırayı alarak Avrupa Ligi play off turunda mücadele edecek. Üst üste kötü sonuçların ardından devlerin bu performansı otoriteleri de şaşırttı. Elenen bu takımların yanındayer alacak olması futbolseverlere