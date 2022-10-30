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Giriş Tarihi: 30.10.2022

İlk kupa Fenerbahçe’nin

İlk kupa Fenerbahçe’nin

Egonu’lu, Gabi’li rakibini Arina Fedorovtseva’nın etkili servisleri ile bozan ve VakıfBank’ın hatalarını iyi değerlendiren Kanarya sezona kupayla başladı

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. İlk sette 11-7'den gelen sarı-lacivertliler, Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla rakibine 25-23 üstünlük sağladı ve 1-0 öne geçti. Kanarya, ikinci sete de Rus oyuncusunun servis sayılarıyla (4-0) başladı. VakıfBank farkı kapatıp 13-12 öne geçse de etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya iten Fenerbahçe, bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı. VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak 15-12 üstünlük sağladı. Ancak geri dönmeyi başaran sarı-lacivertliler, seyircisinin desteğini de arkasına alarak seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak 4'üncü kez bu kupayı müzesine götürdü.

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İlk kupa Fenerbahçe’nin
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