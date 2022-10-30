İlk kupa Fenerbahçe’nin

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. İlk sette 11-7'den gelenve 1-0 öne geçti. Kanarya, ikinci sete de Rus oyuncusunun servis sayılarıyla (4-0) başladı. VakıfBank farkı kapatıp 13-12 öne geçse de etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya iten Fenerbahçe, bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.Ancak geri dönmeyi başaran sarı-lacivertliler, seyircisinin desteğini de arkasına alarak seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak 4'üncü kez bu kupayı müzesine götürdü.