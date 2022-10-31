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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:52

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

53 yıllık tarihinde Türk tenisine sayısız milli tenisçiler yetiştiren Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında Cumhuriyet coşkusu yaşandı. ATDSK’nın geleneksel turnuvalarından Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası 350 tenisçinin katılımıyla yapıldı. ATDSK’nın kulüp içi turnuvalarından biri olan, üye olmayan tenisçilerin de katılabildiği turnuva 29 Eylül’de başladı.

7 kategoride 350 tenisçinin katıldığı, toplam 50 bin TL ödüllü Akbal Rulman Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda şampiyon ve finalistlere kupaları, ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Boğa ve Kemal Coşkun tarafından verildi. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, turnuva sponsoru ve yönetim kurulu üyesi Kemal Coşkun'a plaket vererek, teşekkür etti. Keskin, "Çabamız Türk tenisine yeni şampiyonlar, milli tenisçiler yetiştirmek. Ay yıldızlı bayrağımıza hizmet için varız" dedi.

Turnuvanın kategorilerine göre şampiyon ve finalist sporcuları şöyle:

KADINLAR

Master Grubu'nda Açelya Arık ve Nejla Günay, A Grubu'nda Ezgi Erzenci Akın ve Arzu Sıla Ersayoğlu, B Grubu'nda Fatma Başak Altıparmak ve Tuğba Güleç Duru.

ERKEKLER

Master Grubu'nda Erol Egin ve Ekrem Ocak, A Grubu'nda Bünyamin Atmaca ve Atilla Aktan, B Grubu'nda Alper Çakıtlı ve Orçun Yıldırım.

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Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi
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