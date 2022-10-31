Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

7 kategoride 350 tenisçinin katıldığı, toplam 50 bin TL ödüllü Akbal Rulman Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda şampiyon ve finalistlere kupaları, ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Boğa ve Kemal Coşkun tarafından verildi. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, turnuva sponsoru ve yönetim kurulu üyesi Kemal Coşkun'a plaket vererek, teşekkür etti. Keskin, "Çabamız Türk tenisine yeni şampiyonlar, milli tenisçiler yetiştirmek. Ay yıldızlı bayrağımıza hizmet için varız" dedi.

Turnuvanın kategorilerine göre şampiyon ve finalist sporcuları şöyle:

KADINLAR

Master Grubu'nda Açelya Arık ve Nejla Günay, A Grubu'nda Ezgi Erzenci Akın ve Arzu Sıla Ersayoğlu, B Grubu'nda Fatma Başak Altıparmak ve Tuğba Güleç Duru.

ERKEKLER

Master Grubu'nda Erol Egin ve Ekrem Ocak, A Grubu'nda Bünyamin Atmaca ve Atilla Aktan, B Grubu'nda Alper Çakıtlı ve Orçun Yıldırım.