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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:51

Karesi’de Cumhuriyet için pedal çevirdiler

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karesi’de Cumhuriyet için pedal çevirdiler

Bu yıl 2.si düzenlenen Karesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kadınlarda 4, erkeklerde ise 5 kategoride düzenlenen yarışlara yüzlerce profesyonel sporcu katıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Karesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışları düzenlendi. Avlu Yaşam Merkezi -Kepsut Caddesi-Avlu Caddesi Kriteryum" güzergahında çeşitli kategorilerde yapılan yarışlarda yüzlerce profesyonel sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışların başlangıç törenine Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri yarışmacılara başarılar diledi. Kadınlarda 4, erkeklerde ise 5 kategoride düzenlenen yarışlarda dereye girenlere ödülleri davetliler tarafından verildi.

200'E YAKIN SPORCU KATILDI

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümünü kutladı. Karesi Belediyesi'nin spor ve sporcuların her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "Böyle anlamlı bir günde bizde Karesi Belediyesi olarak Karesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışları düzenliyoruz. Sırf yerel bazda değil bir çok ilden gelen sporcularımız ile bu yarışları yapıyoruz. Yaklaşık 200 sporcumuz yarışlarımıza katılım sağladı. Ne mutlu Türkiye'de yaşadığımız için, Ne mutlu Türküm diyorum. Son olarakta hepimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum. İnşallah bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'da yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un açılışını yapacak. İnşallah bu tür başarılı eserlerin olduğu nice bayramlar ülkemizin olsun" dedi.

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Karesi’de Cumhuriyet için pedal çevirdiler
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