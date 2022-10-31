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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:44

Rabia Yunan rakibini Nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Rabia Yunan rakibini Nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu

Yunanistan’da düzenlenen Kurash Şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan 16 yaşındaki Rabia Demir ailesinin gurur kaynağı oldu. Genç sporcu şampiyonanın ardından döndüğü memleketi Şanlıurfa’da antrenmanlara başlayarak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yunanistan'ın Kozani kentinde düzenlenen Kurash Avrupa şampiyonasına katılan Şanlıurfalı Rabia Demir, Şanlıurfa'nın gururu oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda katıldığı şampiyonada Yunan rakibini nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Judo sporunun yan dalı olan Kurash'ta Avrupa şampiyonu olan genç sporcu Şanlıurfa'ya döndü. Memleketi Şanlıurfa'ya dönen Rabia Demir, Kurash dünya şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Baba Mehmet Nuri Demir ise kızı Rabia ile gurur duyduğunu söyledi.

İstiklal Marşını okuttuğu için gururlandığını ifade eden Rabia Demir, "7 yıldır spor yapıyorum. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımın karşılığında Türkiye şampiyonu olup ardından Avrupa'da elde ettiğim derece ile almaya başladım. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Ümitler Türkiye ve dünya şampiyonluğu olacaktır. Dünya şampiyonasında şampiyon olup yine bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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Rabia Yunan rakibini Nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu
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