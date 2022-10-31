Rabia Yunan rakibini Nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu

İstiklal Marşını okuttuğu için gururlandığını ifade eden Rabia Demir, "7 yıldır spor yapıyorum. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımın karşılığında Türkiye şampiyonu olup ardından Avrupa'da elde ettiğim derece ile almaya başladım. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Ümitler Türkiye ve dünya şampiyonluğu olacaktır. Dünya şampiyonasında şampiyon olup yine bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum'' diye konuştu.