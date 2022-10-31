Rabia Yunan rakibini Nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu

Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yunanistan'ın Kozani kentinde düzenlenen Kurash Avrupa şampiyonasına katılan Şanlıurfalı Rabia Demir, Şanlıurfa'nın gururu oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda katıldığı şampiyonada Yunan rakibini nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Baba Mehmet Nuri Demir ise kızı Rabia ile gurur duyduğunu söyledi.
İstiklal Marşını okuttuğu için gururlandığını ifade eden Rabia Demir, "7 yıldır spor yapıyorum. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımın karşılığında Türkiye şampiyonu olup ardından Avrupa'da elde ettiğim derece ile almaya başladım. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Ümitler Türkiye ve dünya şampiyonluğu olacaktır. Dünya şampiyonasında şampiyon olup yine bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum'' diye konuştu.