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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:17

Trabzonspor'da beklenen kasım ayı geldi! 40 günlük arada...

İHA
Trabzonspor’da beklenen kasım ayı geldi! 40 günlük arada...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın işaret ettiği kasım ayı geldi. Deneyimli teknik adam, 3 Kasım'da başlayıp, 11 Kasım'da son bulacak maç trafiğini en az hasarla atlatıp, Spor Toto Süper Lig'e verilecek 40 günlük arada hedefindeki Trabzonspor inşa etmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını zora sokan Trabzonspor, grupta oynayacağı son maçta Ferencvaros'u ağırlayacak. 3 Kasım'da Macaristan ekibiyle sahasında karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, 6 Kasım'da Konyaspor'u konuk edecek. 11 Kasım'da ise Ankaragücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, kasım ayı içinde 9 günde 3 maç oynayacak.

Trabzonspor, zorlu maç trafiğinde hem Avrupa'daki iddiasını sürdürmek hem de Spor Toto Süper Lig'de zirve ortaklığını devam ettirmeyi hedefliyor.

40 günlük arada yeni Trabzonspor'u inşa etmeye çalışacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın işaret ettiği kasım ayı geldi. 9 günde oynayacağı 3 maçı kazanmayı hedefleyen bordo-mavililer, 11 Kasım'daki Ankaragücü maçı sonrası izne çıkacak ve daha sonrasında ise kamp çalışmalarına başlayacak.

Sezon başında tam kadro çalışma imkanı yakalayamayan tecrübeli teknik adam, 40 günlük sürede hemen hemen tam kadro çalışma imkanı yakalayacak. Karadeniz ekibinde Uruguaylı futbolcu Gomez ve Danimarkalı Larsen dışında dünya kupasına gitme ihtimali bulunan oyuncu yer almıyor.

Kasım ayında sakat oyuncularından dönmesiyle birlikte yeni bir ritim yakalamayı hedefleyen Abdullah Avcı, ara sonrası ilk sınavını ise sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında verecek.

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Trabzonspor'da beklenen kasım ayı geldi! 40 günlük arada...
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