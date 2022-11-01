Spor dünyasını üzen ölüm

Eski milli voleybolcu, yorumcu ve yazar Metin Görgün, 61 yaşında hayatını kaybetti. 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Görgün, 85 kez de milli takım formasını giymişti. Türkiye liginde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde büyük rol almıştı. Eski milli voleybolcunun intihar ettiği öğrenildi. Başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere spor kulüpleri, Metin Görgün için taziye mesajları yayımladı.