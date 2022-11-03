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Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:28

Kick boks şampiyonası göz kamaştırdı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kick boks şampiyonası göz kamaştırdı

Kick Boks Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası maçları göz kamaştırdı. 11 kulüpten 263 sporcunun katıldığı şampiyona adeta kıran kırana geçti. Şampiyona sonrasında Öz Hilal Şampiyon, Adana Gençlik ikinci, AYS Osmaniye ile Düziçi spor Osmaniye üçüncü oldu. Yüreğir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şampiyonaya rekor sayıda izleyici katıldı. Salonu dolduran kick boks severler, sporcularının derece yapması için büyük destek gösterdiler.

12 ayda 12 şampiyona düzenleyeceklerini açıklayan Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal "Her geçen gün ivmeyi yükseltiyoruz. Amacımız sporcularımızı hazır hale getirmek. Her ay düzenleyeceğimiz şampiyonalar ile geleceğimizin teminatı gençlerimizi Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarına hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bize her zaman destek olan Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı, Gençlik ve spor il müdürümüz Muzaffer Çintımar, antrenörlerimiz ve sporcu ailelerine teşekkür ediyoruz " dedi.

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Kick boks şampiyonası göz kamaştırdı
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