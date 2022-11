Kick boks şampiyonası göz kamaştırdı

12 ayda 12 şampiyona düzenleyeceklerini açıklayan Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal "Her geçen gün ivmeyi yükseltiyoruz. Amacımız sporcularımızı hazır hale getirmek. Her ay düzenleyeceğimiz şampiyonalar ile geleceğimizin teminatı gençlerimizi Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarına hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bize her zaman destek olan Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı, Gençlik ve spor il müdürümüz Muzaffer Çintımar, antrenörlerimiz ve sporcu ailelerine teşekkür ediyoruz " dedi.