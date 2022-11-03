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Giriş Tarihi: 3.11.2022 13:42

Rafael Nadal, Paris Masters'ın ikinci turunda elendi

AA
Rafael Nadal, Paris Masters’ın ikinci turunda elendi

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Paris Masters turnuvasına ikinci turda veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasına, sakatlığının geçmesinin ardından katılan 36 yaşındaki İspanyol tenisçi, dünya 31 numarası ABD'li Tommy Paul ile tek erkekler ikinci tur maçında karşılaştı.

Paul, 2 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından dünya 2 numarası rakibini 3-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura çıktı ve büyük bir sürprize imza attı. Bu turnuvada bugüne kadar kupaya ulaşamayan Nadal ise sezonu zirvede tamamlama olasılığını kaybetti.

Dünya sıralamasının 25. basamağında yer alan Avustralyalı Alex de Minaur da ikinci turda dünya 3 numarası Rus Daniil Medvedev'i 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) yenerek bir başka sürprize imza atmıştı.

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Rafael Nadal, Paris Masters'ın ikinci turunda elendi
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