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Giriş Tarihi: 5.11.2022 16:35

Milliler Amasya’da 3. kez kampa girdi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Milliler Amasya’da 3. kez kampa girdi

Amasya Kapalı Spor Salonunda 4-14 Kasım arasında 10 günlük kamp süreci geçirecek olan Milliler günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmanlara ısınma hareketleriyle başlayan Milliler dar alanda top sürme ile devam etti. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Milliler Amasya'da, 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Yükseler, "Amasya'da bu sene planladığımız üçüncü kampın startını başlatmış bulunuyoruz. 4-14 Kasım tarihleri arasını kapsıyor. Burada amacımız yine daha önce de söylediğim gibi Almanya'ya çok iyi şekilde hazırlanmak. Sporcularımızın hepsi bir lig sürecini yaşadılar. 1 hafta 10 gündür herkes kendi takımında çok iyi performans gösterdi. Sayısal olarak bir iki sporcu eksildi daha önceki kadrodan.

Muhtemelen son kampa doğru da ana menü ile çalışacağız. Almanya'dan da bir kalecimiz dahil oldu kampa. Umarım Türk Hokeyine uzun yıllar hizmet eder. Biz ekip olarak bundan sonra daha iyi hazırlanıp, Avrupa'daki o en üst organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Biz ilk kez uluslar arası bu alanda en üst organizasyonda olacağız, amacımız dünya kupasını hedefliyoruz ilk 4'e kalıp. Ondan sonra da tabi final grubuna kalırsak tabi şampiyonluk istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Kızlarımıza güveniyorum. Teknik açıdan yeterli olan bir potansiyeli olan bir takım. Taktiksel açıdan da bu kamp ve diğer kampla hazırlanıp, Avrupa'ya gitmeyi planlıyoruz."

Almanya'da Hokey oynayan Seher Gül, "Bizim burada üçüncü kampımız başladı. 4'ünden 13'üne kadar olacak kampımız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu kamptan sonra tekrardan Amasya'da kamp görüp, Almanya'ya geçeceğiz. Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz. Orada da ilk 4 takımlarından biri olmaya çalışıyoruz. Biz de tabi ki de ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. En iyisini yapmayı istiyoruz. Ve başarılı olmak istiyoruz onun için buradayız." diye konuştu.

Milliler, Amasya'da bir kamp daha yapacak ve ardından Almanya'nın Hamburg Kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak.

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Milliler Amasya’da 3. kez kampa girdi
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