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Giriş Tarihi: 6.11.2022 14:55

Türkiye Uluslararası Padel Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Türkiye Uluslararası Padel Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) Türkiye Temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü ev sahipliğinde; Uluslararası Padel Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, CUPRA Türkiye, As Teknoloji ve Joma desteğiyle gerçekleşen, Türkiye’nin ilk uluslararası Padel Turnuvası “FIP RISE TÜRKİYE” 26-29 Ekim 2022 tarihleri arasında ALİ BEY CLUB Manavgat’ta gerçekleşti.

Türkiye'de gerçekleşen ilk Padel sporu turnuvası olma özelliğiyle tarihe de iz bırakan turnuva; 13 ülkeden sporcuyu ağırladı. İtalya, İran, Kosova, Moldova, Hindistan, İspanya, Romanya, Fransa, Bahreyn, Almanya, Arjantin ve Türkiye'den sporcular turnuvaya katılım gösterdi.

Antalya Manavgat'ta düzenlenen birinci tur ve çeyrek final müsabakaları 26-28 Ekim tarihlerinde, yarı final ve final müsabakaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlandı. Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) youtube kanalında canlı olarak yayınlanan yarı final ve final maçlarına ilgi büyük oldu. Final müsabakasının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri teslim edildi.

Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Sayın Kerem KURTBAY turnuvayla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Öncelikle, şahsım ve temsil ettiğim Ali Bey Club Manavgat ailesi olarak Padel İstanbul Spor Kulübü'ne bu spora verdikleri emek ve ilgi için teşekkürlerimi sunarım. Raket sporları için ayrı bir öneme sahip olan tesisimiz Ali Bey Club Manavgat, Padel gibi dünya çapında gelişmekte olan ve yaygınlaşan bu spora hizmet etmekten ve özellikle Türkiye'de ilk kez düzenlenen uluslararası bir organizasyon olan FIP RISE TURKEY 2022 'ye ev sahipliği yapmaktan gurur duyar. Bunun ülkemiz adına Padel için tarihi bir başlangıç olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmamızı temenni ediyorum".

CUPRA Türkiye Pazarlama Müdürü Sayın Akay Doğusel: "Avrupa'da en hızlı büyüyen spor dalı olan Padel'in önemli organizasyonlarından CUPRA FIP RISE'in Türkiye'de yapılması bu sporun ülkemizde tanınması ve yaygınlaşması için önemli bir fırsat oldu. Biz de CUPRA Türkiye olarak bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diyerek duygularını ifade etti.

AS Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Can Berk ŞAHİN ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi "Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Padel turnuvasının ülkemizde olması ve şirketimizin bunun bir parçası olmasından gurur duydum. Bu sporun ülkemizde gelişmesi için başından beri çaba sarf eden Padel İstanbul Spor Kulübü'ne emekleri ve oluşturdukları pozitif değer için şirketim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada raket sporlarına ilgi git gide artarken, bu spor alanının çok hızlı büyüyen bir dalı olan Padel'de de, Türkiye olarak birçok takım ve sporcu yetiştireceğimize yürekten inanıyorum. FIP RISE TÜRKİYE 2022'nin Padel sporunda ülkemiz için anlamlı bir başlangıç olduğunu düşünüyor ve bu arenada ülkemizin en iyi şekilde temsil edileceğine inanıyorum."

Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manavgat Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Down Sendromlu ve Otizmli Özel Sporcularımız turnuvanın final maçına izleyici olarak katılım göstererek; turnuvada 3. olan Padel takımının ödüllerini takdim ettiler.

Turnuvanın şampiyon takımı; İspanyol rakiplerine karşı başarılı bir oyun sergileyen İtalyan padel sporcusu Nicolas Suescun ve İspanyol oyuncu Alvaro Melendez Amaya oldu.

Final ve yarı final maçlarını şu linkten izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/IaqomxFdZeU

Turnuva fotoğraflarına ve ilgili logoların yüksek çözünürlüklü haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://we.tl/t-DcW0mJGWqR

FIP-RISE-TÜRKİYE 2022 turnuvası yarı final ve final maç karşılaşmaları aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

Yarı Final Müsabakaları

ESP

ALVARO MELENDEZ AMAYA

X

FRA

JULIEN SEURIN

İTA

NICOLAS SUESCUN

FRA

PHILEMON RAICHMAN

ESP

ALBERTO GASCA ROMERO

X

IND

MOHIT MOHIT

ESP

NICOLAI MANIUCOV MANIUCOVA

ARG

CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ

Final Müsabakası

ESP

ALVARO MELENDEZ AMAYA

X

ESP

ALBERTO GASCA ROMERO

İTA

NICOLAS SUESCUN

ESP

NICOLAI MANIUCOV MANIUCOVA

1. Olan Takım

ESP

ALVARO MELENDEZ AMAYA

İTA

NICOLAS SUESCUN

2. Olan Takım

ESP

ALBERTO GASCA ROMERO

ESP

NICOLAI MANIUCOV MANIUCOVA

3. Olan Takımlar

IND

MOHIT MOHIT

ARG

CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ

FRA

JULIEN SEURIN

FRA

PHILEMON RAICHMAN

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Türkiye Uluslararası Padel Turnuvası’na ev sahipliği yaptı
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