Dünyada eşi olmayan İstanbul Maratonu’nun 44.’sü gerçekleşti: Kıtadan kıtaya koşarak geçtiler

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde gösterilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki İstanbul Maratonu, 44. kez gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bahreynli Marius Kimutai ikinci, Kenyalı Sila Kiptoo ise üçüncü sırada geldi.İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise ilk üç sırayı Etiyopyalı atletler paylaştı. Sechale Dalasa 2 saat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle yarışı ilk sırada tamamlarken, Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik zamanlamasıyla ikinci oldu. Aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle 3. sırada yer aldı.Maratonda Türk sporcular arasında en iyi dereceyi erkeklerdekadınlarda iseelde etti. 2 saat 20 dakika 23 saniyelik derecesiyle parkuru 16. sırada tamamlayan Girmalegesse, Türk sporcular arasında zirvede yer aldı. 2 saat 57 dakika 34 saniyelik derecesiyle15 kilometre yarışında erkeklerde Mahdi Elzadeh 51 dakika 22 saniyelik derecesiyle ikinci, Deniz Aydoğan da 52 dakika 52 saniyeyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Aslı Şerife Sertçelik 1 saat 2 dakika 25 saniyeyle yarışı ilk sırada bitirdi. Burcu Aktaş 1 saat 2 dakika 59 saniyeyle ikinci, Ezgi Keskin 1 saat 3 dakika 33 saniyelik dereceyle üçüncü oldu.N Kolay İstanbul Maratonu'nda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer aldı. Red Bull Challengers'ta Rundamental, Karşıyaka One Team ve No Reason Co. koşu grupları, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu'nda koşmak isteyenlere ilham oldu.N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı halk koşusu da gerçekleşti. Altunizade Köprüsü yakınlarında verilen startla katılımcılar, yarışa başladı. 8 kilometrelik parkur, renkli görüntülere sahne oldu.atlet Kipkemboi'nin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandığı belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamadaKenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle İstanbul Maratonu'nun rekorunu kırmıştı.