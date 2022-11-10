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Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:55

Cizre’nin “demir yumruk” kızları başarılarını olimpiyatla taçlandırmak istiyor

ABİDİN YEL
Cizre’nin “demir yumruk” kızları başarılarını olimpiyatla taçlandırmak istiyor

Gençler Boks kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3’sü olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgetekin ve Yıldızlar Boks kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3’sü olan Pınar Benek, olimpiyatlara katılıp Türk Bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Cizre Fen Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Nurselen Yalgetekin ve 16 yaşındaki Pınar Benek başarılarını olimpiyatla taçlandırmayı hedefliyor. Pandemi süreci ve kısıtlı imkânlara rağmen özverili bir şekilde çalışarak büyük başarılara imza atan Yalgetekin ve Benek'in elde ettiği başarılar boks sporuna olan ilgiyi de arttırdı. Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni de okuldaki yetenekli öğrencileri tespit ederek onlara yardımcı olup, başarılı olmalarını sağlıyor. Boksa 2018 yılında başladığını ifade eden Nurselen Yalgetekin, "Cizre Fen Lisesini kazandıktan sonra da hem akademik olarak hem de spor alanında başarılı olmak istedim. Okullar pandemi döneminde kapandığı için hocamızın evinin bodrumunda kum torbasıyla çalıştık" dedi.

"OLİMPİYATLARA KATILIP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Yalgetekin, "Geçen yıl Eylül'de Elazığ'da Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldum. Akabinde de Milli Takıma davet edildim. Kastamonu'daki Milli Takım kampında yaklaşık bir ay boyunca Avrupa Şampiyonasına hazırlandım. Geçen yıl Ekim'de Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmektir."

Milli Sporcu Pınar Benek ise, "Bu yaz Kırıkkale'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ilk defa katıldım. 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Bir aylık milli takım hazırlığından sonra da 27 Eylül'de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldum. Benimde hedefim Dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar katılmak. Ülkemi gururla temsil edip bayrağımızı göndere çekmek istiyorum."

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Cizre’nin “demir yumruk” kızları başarılarını olimpiyatla taçlandırmak istiyor
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