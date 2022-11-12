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Giriş Tarihi: 12.11.2022 14:04

Sivasspor'un konuğu Ümraniyespor | Maçta ilk düdük geldi

Sivasspor’un konuğu Ümraniyespor | Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor - Ümraniyespor maçı oynanıyor. Dünya Kupası arasına moralli girmek isteyen iki takım da bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki galibiyet almak amacında... Maç öncesinde Sivasspor 10 puanla 17, Ümraniyespor ise 6 puanla son sırada yer alıyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor - Ümraniyespor maçı oynanıyor. Dünya Kupası arasına moralli girmek isteyen iki takım da bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki galibiyet almak amacında... Maç öncesinde Sivasspor 10 puanla 17, Ümraniyespor ise 6 puanla son sırada yer alıyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

SİVASSPOR 0 - 0 ÜMRANİYESPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

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Sivasspor'un konuğu Ümraniyespor | Maçta ilk düdük geldi
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