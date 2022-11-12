Sivasspor’un konuğu Ümraniyespor | Maçta ilk düdük geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor - Ümraniyespor maçı oynanıyor. Dünya Kupası arasına moralli girmek isteyen iki takım da bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki galibiyet almak amacında... Maç öncesinde Sivasspor 10 puanla 17, Ümraniyespor ise 6 puanla son sırada yer alıyor. Sivasspor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

SİVASSPOR 0 - 0 ÜMRANİYESPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

