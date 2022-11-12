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Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:11

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da tarih yazdı

AA
Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da tarih yazdı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. durağı olan Endonezya’da hafta sonunun ilk yarışında galibiyeti elde etti. Mandalika Pisti’ndeki ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezonki 12. yarış galibiyetini elde etti.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. durağı olan Endonezya'da galibiyeti elde etti. Mandalika Pisti'ndeki hafta sonunun ilk yarışına ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak damalı bayrağı damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezonki 12'nci yarış galibiyetini elde etti.

YARIŞ BOYUNCA LİDERLİĞİ BIRAKMADI
21 tur koşulan yarışa pole pozisyonundan Toprak Razgatlıoğlu, start anından yarışın sonuna kadar yarıştaki üstünlüğünü sürdürdü. Rakipleriyle arayı yarışın başında açan Red Bull sporcusu damalı bayrağı ilk sırada geçti ve 12'nci yarış galibiyetini elde etti. Yarışın ikincisi Alvara Bautista olurken, üçüncülüğü Jonathan Rea elde etti. Endonezya'daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 08:30'da koşulacak.

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Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da tarih yazdı
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