Millilerin 3. Etap kampı sona erdi

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-10 Aralıkta yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milliler bu sabah yaptıkları ter antrenmanıyla 3. Etap kampını bitirdi.

4-13 Kasım tarihlerinde kampa giren Millilerin 3. Etap kampının sona ermesinin ardından Amasya'da 1 kamp daha yapacak. Milliler 9 günlük kamp sürecini günlük çift antrenmanla tamamladı.

Kampları değerlendiren Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, "bu şuan ki yapılan kamp, 3. Kamp. Kamplar gayet iyi geçiyor, başarılı geçiyor. Burada yapılan kampın amacı Almanya'daki Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin katılacağı müsabakalar olacak. Orada da derece yapmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Türkiye hokeyi için bir çağ atlamış olacak. Hiç olmamış bugüne kadar. Zaten bu grupta 8 takımın katıldığı en üst Avrupa Şampiyonası, ilk defa Türkiye katılıyor. Biz kendimizi zaten bu konuda başarılı sayıyoruz ama 4.cü olursak da bu müthiş bir şey olur. Dördün içinde kalırsak daha doğrusu.

Millilerde hedef Avrupa Şampiyonasında şampiyon olmak. Milliler Avrupa şampiyonasında ilk 4'e girerse dünya elemelerine katılabilecek. Milliler son kampını da 25 Kasım 5 Aralık tarihlerinde Amasya'da yapıp Almanya'ya Avrupa Şampiyonasına gidecek.