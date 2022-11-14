Maçı kamyon tribünden izlediler

Suluova İlçe stadyumunun tel örgülerinin yanına getirilen iki tır kamyonun kasası tribün haline getirilerek taraftarlara maçı izleme imkanı sağlandı.
Karşılaşma boyunca Suluova Sebatspor kapalı tribünündeki taraftar takımlarına tezahürat edip desteklerken, maçı kamyon üzerinden izleyen taraftarlarda kapalı tribündeki taraftarlara eşlik etti.
Suluova Sebatspor Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasında gol sesi çıkmasa da, taraftarların takımlarına sahip çıktığı tırın dorsesinde maçı izlemelerinden belli oldu.
Stadyumun tirübün için ihalesinin yapıldığı 15 Kasım Salı günü sözleşme imzalanacağı, kısa süre içinde stadyum tirübününün yapılmasına başlanacağı öğrenildi.