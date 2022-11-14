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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:40

Maçı kamyon tribünden izlediler

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Maçı kamyon tribünden izlediler

Bölgesel Amatör Ligi Suluova Sebatspor Tokat Belediye Plevnespor maçını Suluova Sebatspor taraftarları kamyon tribün dedikleri 2 tırın dorselerinde izlediler.

Suluova İlçe stadyumunun tel örgülerinin yanına getirilen iki tır kamyonun kasası tribün haline getirilerek taraftarlara maçı izleme imkanı sağlandı.
Karşılaşma boyunca Suluova Sebatspor kapalı tribünündeki taraftar takımlarına tezahürat edip desteklerken, maçı kamyon üzerinden izleyen taraftarlarda kapalı tribündeki taraftarlara eşlik etti.

Suluova Sebatspor Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasında gol sesi çıkmasa da, taraftarların takımlarına sahip çıktığı tırın dorsesinde maçı izlemelerinden belli oldu.

Stadyumun tirübün için ihalesinin yapıldığı 15 Kasım Salı günü sözleşme imzalanacağı, kısa süre içinde stadyum tirübününün yapılmasına başlanacağı öğrenildi.

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Maçı kamyon tribünden izlediler
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