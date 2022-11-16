Arina Fedorovtseva: Türkler bana sürekli evlenme teklif ediyor

"TÜRKİYE'DE VOLEYBOLA TUTKU ÇOK YÜKSEK"

Türkiye'de voleybol çok seviliyor. 7 bin kişilik bir salonumuz var ve büyük maçlarda bu sayıdan daha fazlası tribünde oluyor. Sahada takım arkadaşınızı duyamadığınızı düşünün... Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor.