Arina Fedorovtseva: Türkler bana sürekli evlenme teklif ediyor

Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, ülkesinde yayın yapan sports.ru'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Fedorovtseva'nın açıklamaları...
Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok sıcak davrandı. Türkiye'yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum.
GALATASARAY VE KIRMIZI İTİRAFI
Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede. normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek. Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi çünkü Fenerbahçe'deyiz. Kırmızı Galatasaray'dır. Pembeye karşı çok sıcak değildim ama farklı tonlarını giydim ve zamanla çok alıştım. Önce benim tarzım oldu daha sonra da trend haline geldi.
"TÜRKİYE'DE VOLEYBOLA TUTKU ÇOK YÜKSEK"
Türkiye'de voleybol çok seviliyor. 7 bin kişilik bir salonumuz var ve büyük maçlarda bu sayıdan daha fazlası tribünde oluyor. Sahada takım arkadaşınızı duyamadığınızı düşünün... Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor.
"TÜRK ERKEKLERİNDEN EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM"
Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım. Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü görenler çok üzüldü. Burada çok fazla ilgi görüyorum. Bazen bir arkadaşımla bir yere gidip bir şeyler içmek zor olabiliyor. Her şeye rağmen İstanbul'a neden geldiğimi kendime hatırlatıp oyunuma odaklanıyorum.
"İDOLÜM MICHAEL JORDAN"
Voleybolda bir idolüm yok, birisi gibi olmak istemiyorum. İdol olarak söyleyebileceğim tek kişi Michael Jordan. Onun her şeyine hayranım. İnanılmaz bir sporcu ve harika bir insan. Gerçekten hayran olduğum tek kişi o. Jordan ile kahve içme fırsatım olsa ona çok soru sorardım. Başardığı şeyleri değil, hayatındaki ayrıntıları öğrenmek isterdim. Başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gereken ama çok da göze çarpmayan şeyleri merak ederdim.