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Giriş Tarihi: 18.11.2022 17:45 Son Güncelleme: 18.11.2022 17:51

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı
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