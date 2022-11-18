Haber turu

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Giriş Tarihi: 18.11.2022

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Bakasetas ve Bardhi gollere devam ediyor
TRABZONSPOR'UN iki yıldızı Bakasetas ve Bardhi, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada milli takımlarıyla hazırlık maçına çıktı. Yunanistan'ın Malta ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Bakasetas, takımı adına ilk golü kaydetti. Bardhi ise ülkesi Kuzey Makedonya'nın, Finlandiya ile kozlarını paylaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta penaltıdan ağları sarstı.

Anadolu Efes'ten 10 numara zafer
THY EuroLeague'de 3 maçtır kazanamayan Anadolu Efes, organizasyonun iddialı takımlarından Barcelona'yı 10 sayı farkla 96-86 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk çeyreğini 22-16 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, Bryant ve Beaubois ile etkili olarak soyunma odasına 45-41 önde gitti. Üçüncü çeyreğe de 8-0'lık seriyle başlayan Efes, 66-57 üstün geçtiği final periyodunda da avantajını kullanıp parkeden 85-74 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Barça'dan Nicolas Laprovittola olurken Efes'te Will Clyburn 24, Micic de 22 sayı attı.

Kortta Brezilya&ABD rüzgârı
TÜRKİYE'NİN ikinci kez ev sahipliği yaptığı BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finallerinde kupalar sahiplerini buldu. 23 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyonda Davis Cup Juniors'ta Brezilya birinci olurken, ikinciliği ABD, üçüncülüğü ise İtalya kazandı. Billie Jean King Cup Juniors'ta ise ABD birinci, Çekya ikinci ve Japonya da üçüncü oldu. Genç kadınlarda milli takımımız, Arjantin'i 2-1 yenerek 5'inciliği elde etti. Genç erkeklerde ise milli takımımız sıralama karşılamalarında Hindistan'ı 3-0 yenerek turnuvayı 13'üncü tamamladı.
BERKAY TURAN

EMRE ve NELSSON çok daha iyi yerlere gelecek
DANİMARKA U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Jesper Sörensen, Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı Victor Nelsson'un çok iyi oyuncu olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yapacağını söyledi. Sörensen, futbola Danimarka'da başlayan Fenerbahçeli Emre Mor'u da yakından takip ettiğini belirterek, "Çok hırslı ve yetenekli. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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